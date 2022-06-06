МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Санкции и многолетние экономические ошибки Запада привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил организаторов Петербургского международного экономического форума с 25-летием со дня его основания, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. Путин рассказал о дальнейшем курсе российской экономики

"Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия", — говорится в тексте телеграммы.

Глава государства заявил, что, несмотря на сложившуюся обстановку, экономика РФ сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество, будет все больше опираться на частную инициативу.

Путин выразил уверенность, что ПМЭФ продолжит "вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач, стоящих перед человечеством", основываясь на взаимодоверии, содержательности и партнерстве.

Юбилейный, 25-й по счету ПМЭФ-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.