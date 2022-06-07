МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции в середине 2022 года и ее последующего замедления, но вместе с тем видит риск стагфляции, как это было в 1970-х, говорится в докладе. Путин: ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль

"Ожидается, что инфляция достигнет пика примерно в середине 2022 года, а затем будет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста, смещения спроса от товаров в сторону услуг, налаживания цепочек поставок и снижения цен на сырьевые товары, в том числе на энергетику", — говорится в докладе.

Всемирный банк отмечает, что глобальный рост ВВП резко замедлился с начала года и, вероятно останется ниже среднего уровня 2010-х годов. При этом инфляция рискует остаться повышенной дольше, чем ожидалось, из-за глобальных перебоев с поставками.

"Эти события вызывают опасения по поводу стагфляции — периода как слабого роста, так и повышенной инфляции, подобной той, что произошла в 1970-х", — отмечает ВБ.

При этом банк отмечает, что исследователи все же расходятся во мнении относительно того, насколько текущая ситуация похожа на ситуацию 1970-х годов. Некоторые исследователи полагают, что опыт борьбы с инфляцией, накопленный с 1980-х годов, должен помочь предотвратить стагфляцию.

ВБ отмечает, что в 1973 году инфляция подскочила до 10,3%, когда произошел скачок цен на нефть. Инфляция оставалась высокой вплоть до рецессии 1982 года.