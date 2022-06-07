ВАРШАВА, 7 июн — ПРАЙМ. Польша заключит крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Украине, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, который во вторник посетил военно-промышленное предприятие Stalowa Wola. СМИ: Зеленский вновь выразил готовность к переговорам с Путиным

"Сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину", — сказал Моравецкий.

Вице-премьер и министр государственных активов Польши Яцек Сасин уточнил, что сумма сделки составит более 2,7 миллиардов злотых (около 628 миллионов долларов).

По словам Моравецкого, вооружение, которое Варшава готовится поставить Киеву, скорее всего, будет применяться на востоке Украины. Вместе с тем премьер не уточнил, какое именно оружие будет поставлено в рамках договора.

Политик заявил, что часть средств, необходимых для отправки оружия на Украину, выделит Европейский союз. Оставшаяся часть денег поступит из польского бюджета.