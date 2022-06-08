МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Правоохранительные органы Канады и США договорились об укреплении усилий по соблюдению экспортных ограничений в области технологий и другой продукции, которая может усилить военные возможности РФ, сообщает агентство пограничных служб Канады. США нацелены на ограничение прибыли России с продажи нефти

"Мы укрепим взаимоотношения правоохранителей через совместную приверженность использованию наших полномочий и ресурсы для выявления, сдерживания и пресечения нарушений экспортного контроля", — говорится в пресс-релизе агентства.

Как говорится в сообщении, США и Канада будут обмениваться информацией, конфисковывать поставки и сотрудничать в проведении расследований.

Отмечается, что активизируются усилия, которые призваны не допустить попадания в Россию критически важных товаров и технологий.