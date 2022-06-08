МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Санкции против России бумерангом ударили по США и Европе, вызвав нестабильность их собственных экономик, считает аналитик и бывший сотрудник МИД Венесуэлы Басем Таджелдин. Рейтер: США разрешили Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

"Вся эта кампания против России обернулась бумерангом против их (США и ЕС) экономик, достаточно посмотреть на уровень инфляции, отчаяние американцев из-за роста цен, на нестабильность… в европейских странах", — сказал эксперт РИА Новости.

"Использование любимого лакея Запада — Украины — спровоцировало энергетический кризис в Европе, и США пытаются нормализовать отношения с другими странами, пострадавшими от их внешней политики, как в случае с Венесуэлой", — отметил Таджелдин.

По его мнению, ослабление санкций против Венесуэлы — это политический ход: США хотят воспользоваться ситуацией и продать венесуэльскую нефть Европе.

Ранее западные СМИ сообщили, что госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.