МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Приостановка Россией действия Соглашения с Японией о рыболовстве 1998 года, которое позволяло японским рыбакам заниматься добычей морских биоресурсов у Южных Курил, стала жесткой реакцией Москвы на антироссийские санкции Токио, написала газета Nihon Keizai. Японцы устроили в Сети бурное обсуждение решения России, взвалив ответственность за все последствия приостановки соглашения на японское правительство. Об этом сообщает РИА Новости. Япония заявила о чрезвычайной важности проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты, а также затягивает подписание ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. Таким образом, действие соглашения, по словам Захаровой, приостанавливается до тех пор, пока Япония не выполнит все свои финансовые обязательства перед Россией.

Приостановка действия соглашения вызвала у японских читателей негодование.

Комментатор под ником hit_the_jackpot написал: "А чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!"

"Ну что, дождались? Теперь-то крабы и икра морских ежей точно подорожают!" — посетовал kvansan.

"Вот тебе и далекая Россия! А как близко она оказалась к нашим интересам!" — отметил momojyuku.

А комментатор fuugetu1967 счел приостановку действия соглашения закономерным шагом России: "Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии. Честно говоря, я думал, что Россия раньше соберется с мыслями. А тут она немного подзадержалась. Но все же выступила!"

"Чтобы нашим бедным рыбакам избежать претензий, а тем более преследований со стороны российских властей, лучше нам твердо соблюдать все условия соглашений с ними по квотам, срокам лова, а также по выплатам компенсаций", — резонно отметил другой комментатор.