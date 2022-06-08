МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россия понесет издержки от западных санкций, однако они "меркнут" на фоне "ошеломляющих" последствий, которые ожидают весь остальной мир, заявил газете Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке. Об этом сообщает Lenta.ru. Миру предсказали "темные века" из-за политики Запада в отношении России

Комментируя вопрос о влиянии антироссийских санкций для США и Евросоюза, профессор отметил, что сейчас это влияние оценивают лишь инвестиционные банки, центральные банки, международные организации, как например, МВФ, и различные неправительственные организации. И эти оценки, на его взгляд, "носят несколько случайный и частичный характер". Тогда как на самом деле "издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими".

Согласно его прогнозу, самые тяжелые потери понесут страны Евросоюза, кроме Венгрии.

При этом Ханке считает, что "сбои, вызванные антироссийскими санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы".

Вместе с тем он отметил, что мировые рынки энергоресурсов "станут политизированными и балканизированными". Причем нефть, согласно прогнозу профессора, не будет поставляться так же свободно, как это было последние 40 лет.

"В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае", — резюмировал Ханке.