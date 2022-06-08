ВВП Японии в I квартале снизился лучше прогноза - на 0,5% в пересчете на год
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВВП Японии в первом квартале 2022 года, по окончательной оценке, снизился на 0,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения на 1%, как показывала предварительная оценка.
К предыдущему кварталу ВВП Японии снизился на 0,1%. Аналитики прогнозировали снижение на 0,3%.
Во четвертом квартале прошлого года ВВП страны вырос на 4% в пересчете на год.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в первом квартале вырос на 0,1% к предыдущему кварталу.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 3,9% в квартальном выражении, частных — на 0,7%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 1,1%, а импорт — на 3,3%.
https://1prime.ru/world/20220608/837112554.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.