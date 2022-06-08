МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВВП Японии в первом квартале 2022 года, по окончательной оценке, снизился на 0,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Японцев шокировал ответ России на недружественные шаги Токио

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения на 1%, как показывала предварительная оценка.

К предыдущему кварталу ВВП Японии снизился на 0,1%. Аналитики прогнозировали снижение на 0,3%.

Во четвертом квартале прошлого года ВВП страны вырос на 4% в пересчете на год.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в первом квартале вырос на 0,1% к предыдущему кварталу.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 3,9% в квартальном выражении, частных — на 0,7%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 1,1%, а импорт — на 3,3%.