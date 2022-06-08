МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Санкции против России ослабляют и разобщают страны Евросоюза, пишет испанское издание Rebelión. Вклады, валюта или золото? Как уберечь сбережения от инфляции

На протяжении достаточно долгого времени энергоносители, поставляемые Россией, были составляющей частью европейского общества. В случае отказа от дешевого сырья региону понадобится как минимум лет десять на борьбу с кризисом и инфляцией, отмечает автор материала.

Большинство аналитиков придерживаются мнения, что ЕС досталась весьма печальная роль в конфликте России и Украины. Европа выполнила требования США и ввела экономическую и финансовую блокаду против Москвы с целью ослабления евразийского гиганта, но пока эти усилия безрезультатны.

Евросоюз присоединился к санкциям США с целью поддержать Украину. Но теперь предпринимаемые меры не только ослабляют экономику ЕС, они вызвали кучу внутренних споров.

Пока одни страны, в том числе верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, требуют максимального давления и отказа от нефти и газа из России, другие государства выступают за сохранение поставок, так как без них властям и обычных гражданам придется столкнуться с кучей сложностей.

Для Европы ситуация на Украине чревата полной потерей собственной автономии в вопросах безопасности и "полной зависимостью от покровительства США". Противоречия в европейском блоке обострились после закона президента Владимира Путина об экспорте топлива за рубли покупателям из недружественных стран. Это было сделано в ответ на санкции Запада.

"Европейцы чувствуют, что окажутся в затруднительном положении, если не примут условия Кремля. Если европейцы будут покупать американский газ по более высокой цене, это приведет не только к увеличению их экономической и политической зависимости от Вашингтона, но и напрямую ударит по потребителям, а компании и продукты, произведённые в ЕС, станут неконкурентоспособными", — пишет издание.

Дефицит энергоносителей вызвал такой скачок цен, что, в свою очередь, привело к замедлению или даже остановке производства удобрений, стекла, металлургических и других изделий в Испании, Франции, Италии и Австрии. В частности в Италии производство вина теперь на 35% дороже из-за роста расходов на пробки, крышки, этикетки, бутылки и перевозки морским и автомобильным транспортом.

В Великобритании стоимость блюд из белой рыбы, которая поставлялась из России, выросла на 38%.

Потерпели убытки также и те компании, которые экспортировали в Россию итальянскую обувь, испанские вина и немецкое пиво.

Из-за приостановки поставок одного лишь российского газа ЕС может потерять 300 миллиардов долларов, напоминает автор.

Достаточно было пригрозить полной остановкой поставок российских углеводородов, как девять членов ЕС смогли убедиться в том, что инфляция вызывает серьёзные проблемы. Больше всех пострадали Эстония (19%), Литва (16,8%), Болгария (14,4%), Чехия (14,2%), Румыния (13,8%), Латвия (13%), Польша (12,4%) и Словакия (11,7%).

Противоречия стали давать о себе знать еще и потому, что, по информации агентства Bloomberg, число компаний ЕС, кто стал покупать газ на российских условиях, выросло в два раза.

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