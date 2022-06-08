МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Высокая инфляция в США "пожирает" "американскую мечту". В результате этого американцы чувствуют крайний пессимизм, считает телеведущий канала Fox Business Стюарт Варни. СМИ: санкции против России разобщили Евросоюз

"Мы попали в инфляционную спираль. Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены. Поэтому я и назвал этот процесс "спиралью". Именно по этой причине американцы нервничают. Когда это закончится?" — рассуждает ведущий в эфире телеканала.

Он отметил, что инфляция толкает американцев в крайний пессимизм. Граждане Америки "боятся и недовольны".

В частности, как следует из результатов опроса The Wall Street Journal, 38 процентов американцев считают, что стали жить хуже. По мнению Варни, это произошло всего за полтора года правления президента США Джо Байдена.

"Инфляция пожирает "американскую мечту": половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано", — отметил тележурналист.

Он добавил, что уровень инфляции не снижается: цена галлона (3,785 литра) бензина растет на 4-5 центов (порядка трех рублей) каждый день. В администрация Белого дома "лишь разводит руками".

"К концу же этой недели бензин будет стоить по пять долларов в половине штатов, надвигаются веерные отключения электричества, и кто знает, сколько вам придется платить за буханку хлеба", — подытожил ведущий.