Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о росте товарооборота с Россией в апреле на 100%
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АНКАРА, 8 июн — ПРАЙМ. Двусторонний товарооборот России и Турции вырос в апреле текущего года на 100%, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
"Торговый оборот вырос на 100% в апреле, несомненно в этом плане большую роль играет рост энергетических расходов", — отметил он.
По словам Чавушоглу, Москва и Анкара продолжают сотрудничество в различных областях и стараются углублять партнерство. "Мы наблюдаем положительные результаты этого процесса", — рассказал министр в начале встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Он также подчеркнул, что Россия и Турция продолжают сотрудничество в области транспорта, а "Турецкие авиалинии" продолжают полёты в РФ, "несмотря на все давление".
https://1prime.ru/world/20220608/837115089.html
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