АНКАРА, 8 июн — ПРАЙМ. Двусторонний товарооборот России и Турции вырос в апреле текущего года на 100%, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Эксперт назвал камень преткновения в переговорах России и Турции по зерну

"Торговый оборот вырос на 100% в апреле, несомненно в этом плане большую роль играет рост энергетических расходов", — отметил он.

По словам Чавушоглу, Москва и Анкара продолжают сотрудничество в различных областях и стараются углублять партнерство. "Мы наблюдаем положительные результаты этого процесса", — рассказал министр в начале встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он также подчеркнул, что Россия и Турция продолжают сотрудничество в области транспорта, а "Турецкие авиалинии" продолжают полёты в РФ, "несмотря на все давление".