МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Обозреватель издания Myśl Polska Лукаш Ястржембский предупредил о надвигающемся кризисе в Польше.

Если раньше власти объясняли крах экономики и семейных бюджетов коронавирусом, а потом украинским кризисом, то сейчас поляков становится все труднее убедить, что в их проблемах виноваты другие страны. У жителей страны постепенно заканчивается уверенность в том, что правительство знает, что делает, граждане все больше опасаются дороговизны и нищеты. Кроме того, у них "заканчиваются сбережения и сдают нервы".

Не только Польша погружается в смятение: все чаще говорят и о надвигающемся кризисе мировой экономики.

"Нельзя удержать такой порядок, в котором люди, выполняющие полезную работу — медсестры, шахтеры, крестьяне, горняки, учителя, продавцы и предприниматели (от владельцев лавок с фруктами, салонов красоты, киосков печати до крупных бизнесменов, производящих, например, сельскохозяйственные машины) должны нести основное бремя кризиса. Правящая элита не сможет убедить граждан, что нужно спасать банки и корпорации", — предупреждает он.

Он обратил внимание на растущую волну увольнений и сокращений: над огромным числом людей нависла угроза остаться без заработка, а значит, без средств к существованию.

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