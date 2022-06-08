МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Импорт России от основных торговых партнеров упал в апреле на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает Bloomberg. Турция удвоила товарооборот с Россией

Как уточнили в агентстве, речь идет о странах, на долю которых в приходилась почти половина российского импорта в 2021 году.

"Даже такие страны как Китай, которые не присоединились к США и их союзникам в вопросе введения санкций, сокращают поставки товаров", — говорится в сообщении.

При этом Белоруссия в апреле впервые обогнала Германию по экспорту в Россию — объем поставок различных товаров (от строительных материалов до кормов для домашних животных) вырос более чем на 100%.

Аналитик Скотт Джонсон, мнение которого приводит агентство, считает, что обвал российского импорта отражает "болезненную адаптацию", которая требует времени. Он подчеркнул, что производители продолжат сталкиваться с перебоями до тех пор, пока цепочки поставок не будут налажены.