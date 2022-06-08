МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны по третьей, окончательной, оценке, в первом квартале 2022 года вырос на 5,4% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Аналитик рассказал, как ЕС переживет падение потребления газа из России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателей на уровне предыдущей оценки: рост на 5,1% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном.

Совокупный ВВП стран Евросоюза в прошлом квартале, по третьей оценке, вырос на 5,6% в годовом выражении и на 0,7% — в квартальном. Вторая оценка показывала рост на 5,2% и на 0,4% соответственно.

Таким образом, экономика Европы продолжила восстановительный рост. В четвертом квартале прошлого года ВВП ЕС увеличился на 4,9% в годовом выражении и на 0,5% — в квартальном, а еврозоны — на 4,7% и 0,3% соответственно.

Суммарно в 2021 году ВВП еврозоны и ЕС выросли на 5,3% каждый. По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 5,9%, а еврозоны — на 6,4%