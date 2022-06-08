БРЮССЕЛЬ, 8 июн — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отрицает ответственность Европейского Союза за возникшие перебои с поставками продовольствия на мировой рынок, которые могут быть связаны с антироссийскими санкциями. Лавров развеял заблуждение о мировом продовольственном кризисе

Ранее президент Сенегала и действующий председатель Африканского союза Маки Салл заявил, обращаясь к европейским лидерам, что ограничения в отношении банков (в частности, отключение от SWIFT) затрудняют закупки продуктов африканскими странами или делают их невозможными.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что европейские санкции были "разработаны аккуратно", чтобы избежать негативных последствий. Она подчеркнула, выступая в Европарламенте, что вводимые со стороны ЕС меры не распространяются на торговлю зерном или другим российским продовольствием с третьими странами. Кроме того, запрет Евросоюза на заход судов РФ в европейские порты не распространяется на сельскохозяйственные грузы.

Глава ЕК утверждает, что перебои с поставками продовольствия были вызваны исключительно действиями России на Украине.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ситуация с вывозом украинского зерна не имеет отношения к мировому продовольственному кризису. По его мнению, Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" в качестве постоянного раздражителя.