МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП по итогам текущего года до 3% с прогнозируемых в декабре 4,5%, прогноз на 2023 год также ухудшен — до 2,8% с 3,2%, следует из сообщения ОЭСР. Экономист спрогнозировал падение ВВП России в текущем году

Организация ожидает падения ВВП РФ в 2022 году на 10%. При этом в 2023 году ВВП России замедлит темпы падения до 4,1%.

Также ухудшен прогноз по росту экономики США до 2,5% в 2022 году и до 1,2% в 2023 году.

Прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году ухудшен до 4,4% с прогнозируемых в декабре 5,1% и до 4,9% с 5,1% в 2023 году.

ОЭСР также ухудшила прогноз по росту экономики еврозоны до 2,6% в 2022 году и 1,6% в 2023 году. В декабрьском прогнозе ожидался рост показателей до 4,3% и 2,5% соответственно.

"Высокая инфляция подрывает доходы и расходы домохозяйств. Риск серьезного продовольственного кризиса остается острым для беднейших экономик мира из-за высокого риска нехватки поставок и повышения цен. Дальнейший рост цен на продовольствие и энергоносители и сохраняющиеся перебои в цепочке поставок являются ключевыми факторами, которые приводят к тому, что инфляция достигает пика и остается высокой дольше, чем прогнозировалось ранее", — поясняется организация.