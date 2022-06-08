МИД заявил, что Россия научилась адаптироваться к западным санкциям
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МИД РФ О НОВЫХ САНКЦИЯХ ЕС: СТРАНА НАУЧИЛАСЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ТАКИМ СИТУАЦИЯМ, НАЙДЕТ ВЫХОД
https://1prime.ru/world/20220608/837117685.html
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