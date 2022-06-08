МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Последствия вводимых антироссийских санкций становятся все ужаснее, но не для России, а для Европы. Чехия — не составляет исключение, цитирует чешское Rádio universum слова бывшего главы "Чешской газовой компании" Владимира Штепана.

По мнению экс-менеджера, тот, кто хочет немедленно отказаться от российского сырья, не понимает, что уничтожает свой народ.

При этом российская валюта стала в текущем году самой эффективной в мире, отмечают экономисты. Это происходит на фоне того, как европейцы все сильнее зависят от продуктовой помощи и пособий, дорогие энергоресурсы раскручивают маховик инфляции, а политики ЕС обсуждают новые и новые пакеты санкций против России, в том числе — на нефть и газ.

Штепан пояснил, что у России и европейских стран есть так называемые двусторонние соглашения, их около 30, они касаются поставок российского газа на продолжительные сроки, в том числе на 20 и более лет. "По этим соглашениям газ поступает по "Северному потоку — 1" и через Россию. По "Ямалу" газ идет по краткосрочным поставкам и его объем зависит от ежедневных торгов.

Именно ситуация с "Ямалом" заботит чешского политика: страна может оказаться под ударом, если по трубопроводу из-за неоплаты не будет идти сырье.

"Для нас это принципиальный момент, поскольку по этому газопроводу поставлялся газ на биржу, а Чешская Республика закупает почти сто процентов своего газа именно на бирже", — объяснил он свои опасения.

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