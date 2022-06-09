В США заговорили о "скрытом оружии" России против Запада
Издание The Hill назвало рынок удобрений скрытым рычагом влияния России на Запад
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рынок удобрений может послужить для России скрытым оружием против Запада, заявил обозреватель американского издания The Hill Тобиас Бернс. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам Бернса, эксперты и аналитики уверены, что Россия обладает скрытым рычагом воздействия на Украину и на глобальные продовольственные поставки. Так, серьезные опасения у экспертного сообщества вызывают введенные Россией квоты на экспортные поставки удобрений. Специалисты считают, что квотирование экспортных поставок может привести к еще большему подорожанию продуктов питания в мире.
Вместе с тем обозреватель считает, что изменения российской политики в области удобрений могут вызвать проблемы не только с транспортировкой продуктов питания, но и с их производством. Ведущий экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро в этой связи констатировал: "Без поставок удобрений мир будет производить меньше продукции".
https://1prime.ru/world/20220609/837123289.html
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