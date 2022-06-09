Чешский эксперт Штепан предсказал процветание России и крах экономики Европы из-за санкций
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Из-за топливных санкций против России может произойти крах европейской экономики, заявил в эфире Radio Universum аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы "Энергия не роскошь", экс-глава Чешской газовой компании Владимир Штепан. Об этом сообщает Lenta.ru.
Штепан уверен, что цель вводимых санкций против России не будет достигнута даже при полном прекращении российских газовых поставок в страны Евросоюза.
"Россия будет процветать", — утверждает чешский эксперт, подтверждая этот тезис тем фактом, что российские топливные доходы выросли в пять-шесть раз, а поставки могут быть на треть или наполовину меньше.
Штепан подчеркнул, что ограничения российских поставок нефти, газа и угля вызывают подорожание этих ресурсов в три-пять раз. "Поэтому русским достаточно продать треть или половину, а доходы их будут выше, чем в обычных условиях при продаже ста процентов. Так что они ничего не боятся", — сказал он. В то же время аналитик не считает, что перевод оплаты топлива на рубли — политическая мера.
При этом половина импортируемого Чехией топлива приходится на российские поставки, а значит, отказ от них, по мнению Штепана, грозит стране уничтожением.
"В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ у нас не будет", — заявил аналитик. По его словам, "норвежский газ всегда останется только на бумаге", а других источников у Чехии нет.
https://1prime.ru/world/20220609/837123432.html