МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Из-за топливных санкций против России может произойти крах европейской экономики, заявил в эфире Radio Universum аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы "Энергия не роскошь", экс-глава Чешской газовой компании Владимир Штепан. Об этом сообщает Lenta.ru. Канада расширила санкции против России

Штепан уверен, что цель вводимых санкций против России не будет достигнута даже при полном прекращении российских газовых поставок в страны Евросоюза.

"Россия будет процветать", — утверждает чешский эксперт, подтверждая этот тезис тем фактом, что российские топливные доходы выросли в пять-шесть раз, а поставки могут быть на треть или наполовину меньше.

Штепан подчеркнул, что ограничения российских поставок нефти, газа и угля вызывают подорожание этих ресурсов в три-пять раз. "Поэтому русским достаточно продать треть или половину, а доходы их будут выше, чем в обычных условиях при продаже ста процентов. Так что они ничего не боятся", — сказал он. В то же время аналитик не считает, что перевод оплаты топлива на рубли — политическая мера.

При этом половина импортируемого Чехией топлива приходится на российские поставки, а значит, отказ от них, по мнению Штепана, грозит стране уничтожением.

"В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ у нас не будет", — заявил аналитик. По его словам, "норвежский газ всегда останется только на бумаге", а других источников у Чехии нет.