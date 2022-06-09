МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Построение стратегической автономии должно стать главной целью внешней политики, политики безопасности и обороны Евросоюза, заявили в ходе пленарной сессии в Страсбурге депутаты Европейского парламента. Об этом сообщает РИА Новости.
В заявлении европарламентариев указывается, что "автономия имеет решающее значение для возможности действовать в одиночку, когда это необходимо, и совместно с партнерами, когда это возможно, чтобы иметь влияние на международной арене".
Для достижения автономии, как считают в Европарламенте, необходимы срочные инвестиции в развитие оборонного потенциала, достижение продовольственного суверенитета, сокращение зависимости от импорта энергоресурсов.
https://1prime.ru/world/20220609/837123719.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.