МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Построение стратегической автономии должно стать главной целью внешней политики, политики безопасности и обороны Евросоюза, заявили в ходе пленарной сессии в Страсбурге депутаты Европейского парламента. Об этом сообщает РИА Новости. Для "российских компаний" закрыли вход в здание Европарламента

В заявлении европарламентариев указывается, что "автономия имеет решающее значение для возможности действовать в одиночку, когда это необходимо, и совместно с партнерами, когда это возможно, чтобы иметь влияние на международной арене".

Для достижения автономии, как считают в Европарламенте, необходимы срочные инвестиции в развитие оборонного потенциала, достижение продовольственного суверенитета, сокращение зависимости от импорта энергоресурсов.