МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. США в сотрудничестве с крупнейшими странами Западного полушария намерены реализовать проект по наращиванию производства продовольствия и удобрений для мирового рынка, заявил американский президент Джо Байден. СМИ: в Витебской области разрешили вывоз продуктов в Литву и Латвию

О новой инициативе с участием Аргентины, Бразилии, Канады, Чили и Мексики он объявил на Саммите Америк, который проходит в Лос-Анджелесе.

"В следующие несколько дней мы представим еще одну новую инициативу, задуманную вместе со многими вашими странами. Она включает… сотрудничество США, Аргентины, Бразилии, Канады, Чили и Мексики, крупнейшими производителями продовольствия в западном полушарии, для наращивания выпуска продовольствия на экспорт и удобрений", — сказал Байден.

США также планируют "партнерство в борьбе с климатическим кризисом" со странами Карибского бассейна и некую более развернутую региональную инициативу под названием "Американское партнерство для экономического процветания".

"Сегодня вечером я объявляю новое экономическое партнерство, которое опирается на всю ту работу, которую мы проделали с регионом и которое будет вести вперед наше взаимодействие… Оно зиждется на тех же базовых ценностях, которыми руководствуется моя администрация в нашем уверенном экономическом возрождении", — добавил Байден.