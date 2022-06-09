ПЕКИН, 9 июн — ПРАЙМ. Экспорт и импорт Китая за первые пять месяцев 2022 года показали активный рост – на 13,5% и 6,6% соответственно, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавируса и сложную международную обстановку, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Китай увидел угрозу продовольственного кризиса из-за западных санкций

Экспорт Китая за отчетный период вырос на 13,5% по сравнению с январем-маем 2021 года и составил 1,4 триллиона долларов, а импорт — на 6,6%, до 1,11 триллиона долларов.

Общий объем внешней торговли Китая за пять месяцев 2022 года в долларовом эквиваленте вырос на 10,3% и составил 2,51 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР за отчетный период составило 290,46 миллиарда долларов.

В мае внешний торговый оборот Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,1%, достигнув отметки в 537,74 миллиарда долларов, экспорт вырос на 16,9%, составив 308,25 миллиарда долларов, импорт вырос на 4,1% — до 229,49 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешнего товарооборота КНР в мае составило 78,76 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,364 триллиона долларов, а импорт — на 30,1%, до 2,687 триллиона долларов.