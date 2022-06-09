РИМ, 9 июн — ПРАЙМ. Объем глобального импорта продовольствия в этом году может в ценовом выражении достичь рекордных 1,8 триллиона долларов, говорится в докладе "Продовольственный прогноз" Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Директор ФАО в России рассказал о роли Украины в кризисе продовольствия

За прогнозируемый рост, отмечает исследование, отвечают не объемы, а высокие цены на продовольствие и рост транспортных тарифов.

"Вызывает беспокойство тот факт, что многие уязвимые страны платят больше, но получают меньше еды", – говорится в тексте.

ФАО ожидает, что в 2022 году глобальный импорт продовольствия в очередной раз достигнет рекордного уровня и превысит 1,8 триллиона долларов США. Рост составит 3%, при чем наименее развитые страны сократят объем трат на импорт на 5%. Песков: соглашений по экспорту украинского зерна на Восток нет

Сельскохозяйственный сектор сталкивается с ограничениями из-за роста затрат на ресурсы, в частности, на удобрения и топливо, что может привести к дальнейшему росту цен на продовольствие. Обычно они являются благом для производителей, поскольку прибыль фермерских хозяйств растет, однако быстро растущие производственные затраты, связанные с ростом стоимости энергии и ограничениями на экспорт основных удобрений, введенными крупными игроками в этом секторе, являются еще большим противовесом, говорится в докладе.

Рост затрат на сельскохозяйственные ресурсы, таких как удобрения, может не позволить фермерами расширить производство и угрожает ухудшить продовольственную безопасность в более бедных странах, столкнувшихся с рекордными счетами за импорт.

Подобная ситуация может привести к падению для фермеров стоимости производимых товаров, и "не сулит хорошего для ответной реакции предложения на рынке", говорится в материалах организации.