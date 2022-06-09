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ЕЦБ понизил прогнозы по росту европейской экономики
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год до 2,8%, говорится в пресс-релизе регулятора. Также регулятор понизил прогноз роста экономики... ПРАЙМ, 09.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, ецб, ввп, еврозона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год до 2,8%, говорится в пресс-релизе регулятора.
Также регулятор понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год — до 2,1%.
Прогноз по росту ВВП на 2024 год повышен до 2,1%.
В марте регулятор прогнозировал рост ВВП еврозоны в 2022 году на 3,7%, в 2023 году — на 2,8%, в 2024 году — на 1,6%.