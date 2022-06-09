МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год до 2,8%, говорится в пресс-релизе регулятора. Европейский центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Также регулятор понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год — до 2,1%.

Прогноз по росту ВВП на 2024 год повышен до 2,1%.

В марте регулятор прогнозировал рост ВВП еврозоны в 2022 году на 3,7%, в 2023 году — на 2,8%, в 2024 году — на 1,6%.