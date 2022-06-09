МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. США вновь ждет кризис, одной из причин которого станет "посттравматическое стрессовое расстройство" из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил в беседе с Bloomberg экономист, профессор Йельского университета и лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер.

Он считает, что вероятность входа американской экономики в кризис достаточно высока.Рецессия наступит отчасти потому, что растущая тревога может превратиться в самоисполняющееся пророчество.

"Страх может привести к реальности", — считает экономист.

Шансы на рецессию в США, по его словам, в ближайшие пару лет составляют 50%, это "намного выше нормы".

Нобелевский лауреат также увидел признаки нового пузыря на рынке жилья и предупредил, что продолжающееся повышение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) потенциально может привести к ажиотажным покупкам жилья американцами до того, как стоимость кредитов вырастет.

"Идея о том, что мы находимся в жилищном пузыре, имеет еще не так много сторонников, но она начинает возвращаться", — отметил ученый.

Шиллер напомнил, что Америка переживает "посттравматическое стрессовое расстройство" из-за пандемии, это может подтолкнуть американцев к реализации их собственного пророчества о рецессии. Растущая инфляция в то же время постоянно напоминает гражданам об их мрачных мыслях.

"Инфляция затрагивает всех. Каждый раз, когда они идут в магазин, они видят инфляцию, и это их злит", — подытожил экономист.