АФИНЫ, 9 июн — ПРАЙМ. Инфляция в Греции в мае ускорилась до рекордных с декабря 1993 года 11,3% в годовом выражении, сообщила греческая статистическая служба Elstat. ЕЦБ дал прогноз по инфляции в еврозоне

В апреле этого года инфляция в Греции составила 10,2% в годовом выражении.

В мае по сравнению с соответствующим месяцем 2021 года самый большой рост цен был в энергетике — на природный газ (172,7%), электроэнергию (80,2%), солярку для отопления (65,1%), горюче-смазочные материалы (36,6%) и твердое топливо (5,4%).

По сравнению с апрелем этого года газ подорожал на 28,6%, а бензин на 7,3%. Предприниматели рассказали о настроениях европейского бизнеса в России

Что касается продуктов, за год выросли цены на масла и жиры (23,2%), мясо в целом (13,8%), овощи (13%), свежие фрукты (10,8%), молочные продукты и яйца (14,1%), хлеб и крупы (13,4%), кофе, какао, чай (6,3%), рыбу (4,1%), сахар, шоколад, конфеты, мороженое (4,7%).

Подержанные автомобили подорожали на 11,5%, новые автомобили — на 8,7%.

Пассажирские авиаперевозки подорожали на 22,8%, морские пассажирские перевозки — на 17,7%. Размещение в отелях стало дороже на 22,2%, говорится в данных статистической службы.