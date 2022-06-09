МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 июня, выросло на 27 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 229 тысяч, сообщило министерство труда страны. Нобелевский лауреат объяснил неизбежность нового кризиса в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 210 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 200 тысяч, который был пересмотрен до 202 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 8 тысяч — до 215 тысяч — с пересмотренного уровня предыдущей недели в 207 тысяч. Первоначальный показатель составлял 206,5 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 мая, сохранилось на пересмотренном уровне предшествующей недели в 1,306 миллиона. Ранее ведомство оценивало показатель в 1,309 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.