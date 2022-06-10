МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Британская пищевая промышленность находится на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций. Об этом сообщает издание The Telegraph. В США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России

Ранее компания CF Fertilizers рассказала о том, что планирует закрыть рядом с городом Честер крупнейший в стране завод, обеспечивавший сельскохозяйственные угодья азотными удобрениями. В организации объяснили это тем, что они больше не могут позволить себе содержать предприятие в условиях взлетевших цен на газ и высоких экологических налогов.

Заместитель главы Национального союза фермеров (NFU) Том Брэдшоу заявил, что новость об остановке фабрики стала еще одним ударом для британских фермеров, которые и так страдают от невероятно высокой инфляции.

Специалист из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсон в свою очередь указал на то, что нехватка азотного удобрения повлияет на стоимость молока, мяса и хлеба. Он подчеркнул, что импорт зерна сейчас крайне затруднен из-за обострения украинского кризиса.

Как заявили эксперты из NFU, высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий. Цена на сырье выросла с 200 фунтов стерлингов за тонну (14 654 рубля) до пандемии примерно до 625 фунтов (45 793 рубля) в последние месяцы.

Глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс добавила, что ситуацию усугубляет неурожай в Китае, а также запрет на вывоз зерновых из Индии. Кроме того, рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России и Украины, занимавших 30% этого рынка, говорится в публикации.

"Люди думают, что мы можем просто взять и импортировать то, что не производим. Но это не так. В некоторых регионах будет глобальный дефицит", — спрогнозировала Баттерс.