МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России видит растущие риски глобальной рецессии, что угрожает внешнему спросу на товары российского экспорта, следует из заявления регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта", — заявил ЦБ.

В то же время более устойчивый рост экспорта по сравнению с динамикой импорта и, следовательно, значительный профицит торгового баланса РФ могут оказать дезинфляционное влияние, отметил регулятор.

Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.