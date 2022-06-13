МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. ВВП Великобритании, согласно окончательной оценке, в первом квартале 2022 года вырос на 8,7% в годовом выражении. Об этом заявили опрошенные порталом DailyFX аналитики.

Соответствующие данные опубликует Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) в понедельник, в 9.00 мск 13 июня. Прогноз соответствует предварительной оценке.

В то же время ONS обнародует данные о промышленном производстве в Британии. Ожидается, что в апреле промпроизводство страны выросло на 0,2% в месячном выражении и на 1,8% — в годовом.