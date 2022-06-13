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2022
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Аналитики оценили рост ВВП Великобритании в первом квартале 2022 года
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ВВП Великобритании, согласно окончательной оценке, в первом квартале 2022 года вырос на 8,7% в годовом выражении. Об этом заявили опрошенные порталом DailyFX аналитики... ПРАЙМ, 13.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, великобритания, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. ВВП Великобритании, согласно окончательной оценке, в первом квартале 2022 года вырос на 8,7% в годовом выражении. Об этом заявили опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные опубликует Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) в понедельник, в 9.00 мск 13 июня. Прогноз соответствует предварительной оценке.
В то же время ONS обнародует данные о промышленном производстве в Британии. Ожидается, что в апреле промпроизводство страны выросло на 0,2% в месячном выражении и на 1,8% — в годовом.