МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Японским фермерам приходится снизить объемы производства риса и заняться выращиванием пшеницы и сои. Об этом пишет издание Japan Today со ссылкой на проведенный властями опрос. Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС

Представитель министерства страны сообщил, что это происходит в основном по причине роста мировых цен на эту сельскохозяйственную культуру.

Как отмечает газета, из 47 префектур Японии 37 префектур страны планируют сократить посевные площади, предназначенные под рис.

Japan Today подчеркивает, что на сегодняшний день 80% пшеницы и 90% сои, которые необходимы для удовлетворения потребностей населения Японии, импортируются, соответственно, их цена резко подскочила из-за ситуации на Украине.