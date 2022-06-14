МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин, говоря о переменах во всех ключевых сферах жизни, заявил, что глобализация в прежнем виде закончилась. ВТБ прогнозирует возвращение ставок по вкладам к уровню начала года

"Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0" — написал Костин в своей колонке для РБК.

Он отметил, что у банковского сектора есть необходимость в дальнейшей девалютизации балансов в долларах и евро. Приоритеты на внешнем контуре, по его мнению, — диверсификация валютных платежей, переход на торговлю с дружественными странами в рублях, разработка и запуск инвестиционных инструментов в мягких валютах.

"Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением, то есть "игрой по правилам", следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила "красную карточку". Китай — пока "желтую", — считает Костин.

Он добавил, что последние события изменили каждого из нас и что изменения неизбежны во всех ключевых сферах жизни России.

"Что будет дальше — решать нам. В бизнесе, как и в спорте, действует проверенный принцип: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. На этот раз — по своим правилам", — заключил глава ВТБ.