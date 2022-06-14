МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Казахстан призывает страны, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), принять меры для преодоления мирового продовольственного кризиса, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики. Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку

Как сообщается в распространенном пресс-релизе ведомства, тема продовольственной безопасности обсуждалась на проходящей в эти дни в Женеве 12 министерской конференции ВТО, председателем которой является Казахстан.

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, являющийся руководителем казахстанской делегации, на сессии, посвящённой вопросам продовольственной безопасности, отметил важность принятия проекта министерской декларации по торговле и продовольственной безопасности и министерского решения о неприменении экспортных ограничений в отношении закупок Всемирной продовольственной программы.

"Данное решение позволит осуществлять гуманитарные программы поставок продовольствия в регионы, испытывающие бедствия, даже в случае полного запрета на вывоз такой продукции за пределы отдельных стран", — говорится в сообщении министерства.

Также на конференции отмечалось, что все страны мира столкнулись со стремительным ростом цен на продовольствие, а ограничения в торговле приводят к дальнейшему усугублению ситуации для регионов, испытывающих нехватку продуктов питания.

"Я призываю все страны ВТО последовать примеру Казахстана и вернуться в свои страны с этой конференции с осязаемыми результатами, которые позволят разрешить мировой продовольственный кризис" — заявил Султанов в ходе своего выступления.

В воскресенье директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис.