МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. ВВП Казахстана по итогам января-мая текущего года вырос на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. Казахстан призвал членов ВТО к решению продовольственного кризиса

Ранее министерство информировало, что по итогам января-апреля рост ВВП составлял 4,4%.

"В январе-мае текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%", — сказал Куантыров на заседании правительства.

По его данным, за отчетный период наблюдается устойчивая динамика в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, высокий рост объемов экспорта. "Рост в реальном секторе составил 4,8%, деловая активность в сфере услуг возросла до 3,9%", — добавил министр.

В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4% после снижения на 2,6% в 2020 году.