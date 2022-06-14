Минэкономики Казахстана сообщило об ускорении в январе-мае темпов роста ВВП страны до 4,6%
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. ВВП Казахстана по итогам января-мая текущего года вырос на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.
Ранее министерство информировало, что по итогам января-апреля рост ВВП составлял 4,4%.
"В январе-мае текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%", — сказал Куантыров на заседании правительства.
По его данным, за отчетный период наблюдается устойчивая динамика в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, высокий рост объемов экспорта. "Рост в реальном секторе составил 4,8%, деловая активность в сфере услуг возросла до 3,9%", — добавил министр.
В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4% после снижения на 2,6% в 2020 году.
https://1prime.ru/world/20220614/837156482.html
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