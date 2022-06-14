МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов заявил, что Белоруссия подготовила заявку на членство в объединении, совмин страны уже одобрил это предложение. Байден продлил на год санкции против Белоруссии

Хакимов отметил в ходе проходит заседания совета национальных координаторов ШОС в Ташкенте во вторник, что Минск обратился к организации с просьбой оперативно принять страну. Предложение президента Лукашенко о подаче заявки на членство в объединении подготовлено и одобрено Советом Министров Республики Беларусь.

На данный момент Белоруссия имеет статус наблюдателя в ШОС.