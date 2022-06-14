МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Американское издание Foreign Affairs признает, что однополярный мир во главе с Соединенными Штатами скоро закончился. По мнению автора, Америку "подпирают" не только Россия и Китай, есть и другие важные игроки, которых не стоит недооценивать.

Международный порядок, который сложится после Второй мировой войны, часто называют продуктом американской мощи. Но часто эксперты недооценивают то, что этот порядок стал в том числе и продуктом искусственной слабости Германии и Японии: В течение трех четвертей века после 1945 года два государства сознательно избегали статуса супердержав, придерживаясь пацифистских подходов во внешней политике.

По мнению авторов статьи, в основе послевоенного порядка лежит уникальный статус третьей и четвертой по величине экономик мира.

"Российская спецоперация на Украине — и растущий антагонизм между Соединенными Штатами и Китаем — угрожают перевернуть с ног на голову этот статус-кво, а вместе с ним и Pax Americana, который сохранялся с конца Второй мировой войны", — отмечается в статье.

Германия начала переформатировать свою внешнюю политику, заняв "ястребиную" позицию по украинскому конфликту. Япония, всерьез опасающаяся стремления Китая к гегемонии, кажется, как никогда близка к подобной же трансформации, считают в американском издании.

"Но если Германия останется на своем новом пути, а Япония пойдет таким же курсом, может произойти нечто совсем противоположное, поскольку со временем обе страны станут наоборот, становиться менее зависимыми от Соединенных Штатов и более тесно связанными со своими соседями", — предупреждает читателей издание.