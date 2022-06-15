МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Беспрецедентный размах санкций, вводимых против России, заставил министерство финансов США нанимать новых сотрудников, сообщил замминистра Уолли Адейемо.
На слушаниях в конгрессе он отчитывался, как министерство использовало 113 миллионов долларов дополнительного финансирования в связи с конфликтом на Украине.
"С учетом сложности российской экономики, ее взаимосвязей с глобальной экономикой нам потребовался дополнительный персонал… чтобы помочь с анализом, как нам лучше ударить по российской экономике и минимизировать при этом последствия для нашей экономики", — сказал Адейемо.
Новые сотрудники, по его словам, были также направлены на изучение взаимозависимости финансовых системы России и США.
https://1prime.ru/world/20220615/837168304.html
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