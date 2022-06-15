МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Инфляция на внутреннем оптовом рынке Индии поставила новый рекорд, составив в мае 15,88% в годовом выражении, сообщило министерство торговли и промышленности страны. Инфляция в Швеции в мае достигла рекорда и составила 7,2%

Это самый высокий уровень оптовой инфляции в стране с сентября 1999 года, когда она достигала 16%. Индекс оптовых цен в Индии уже 14 месяцев подряд составляет более 10%, что свидетельствует о сохраняющемся ценовом давлении.

"Годовой уровень инфляции составляет 15,88% (предварительно) за май 2022 года по сравнению с 13,11% в мае 2021 года. Высокий уровень инфляции в мае 2022 года в первую очередь обусловлен ростом цен на минеральные масла, сырую нефть и природный газ, продукты питания, основные металлы, непродовольственные товары, химикаты и химические продукты, продукты питания и так далее по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года", — сообщило министерство.

Инфляция цен на топливо и электроэнергию на оптовом рынке Индии ускорилась в мае до 40,62% с 31,8% в марте и 38,7% в апреле. Инфляция оптовых цен на продовольствие, которая незначительно снизилась в апреле до 8,9% с 9,3% в марте, вновь выросла в мае до 10,9%.

Единственной категорией товаров, где наблюдается небольшое снижение инфляции, были промышленные товары, где темпы роста оптовых цен составили 10,11% в мае по сравнению с 10,85% в апреле.

При этом розничная инфляция в Индии снизилась в мае до 7,04% с 7,8% в апреле, но в тоже время пятый месяц подряд остается выше верхнего допустимого уровня центробанка страны в 6%.