МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Американское издание The Economist предупреждает американцев, что инфляция в стране ещё не достигла пиковых значений. В конце осени Штаты ждут промежуточные выборы, и граждане в это время не будут разбираться в причинах роста стоимости товаров и услуг, считает автор.

Отмечается, что заоблачные показатели инфляции в США превратят для партии действующего президента Джо Байдена эти выборы в катастрофу.

По мнению авторов, американцы находятся в альтернативной реальности, где страна уже смогла преодолеть пик роста цен еще несколько месяцев назад. И хотя ФРС до сих пор придерживается достаточно жесткой риторики, инвесторам уже не терпится увидеть послабления в кредитно-денежной политике. Это бы дало толчок фондовому рынку, а президент страны смог бы уже почувствовать запах победы над инфляцией (именно ее называют главным врагом президентства Байдена).

Еще неделей ранее большинство думало, что Соединенные Штаты живут в этой альтернативной реальности, но нет: жестокая статистика пробудила Америку ото сна, показав жестокую реальность.

Инфляция в США пока ен достигла пика, показатель все еще продолжает расти. Это, предупреждает обозреватель, окажет существенные последствия для Федрезерва, игроков инвестиционного рынка и политиков страны.