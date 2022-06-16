МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глобальная рецессия или крайне низкий экономический рост в ближайшие кварталы гарантированы, при этом долговой кризис маловероятен из-за того, что наблюдающаяся сейчас высокая инфляция обесценивает госдолг, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Центробанк заявил о растущих рисках глобальной рецессии

"Рецессия или, как минимум, очень низкий рост в ближайшие кварталы практически гарантированы. Долговой кризис маловероятен именно потому, что госдолг хоть и высокий, но длинный и по очень низким ставкам – высокая инфляция его обесценивает, а уровень корпоративного и банковского долга в последние годы снижался", — прокомментировал он вопрос вероятности глобальных рецессии и долгового кризиса в кулуарах ПМЭФ.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.

Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.

Табах считает, что мировая рецессия может привести к обвалу цен на российский экспорт, что сейчас является основным риском ухудшения ситуации в экономике.

"Однако пока более вероятным выглядит сильно меньшее снижение ВВП в первую очередь за счет "чистого экспорта" – уже полгода бурный рост цен и вызванный неэкономическими причинами резкий спад импорта – и госрасходов. При этом на потреблении граждан это скажется не слишком сильно – ВВП показатель, ориентированный на крупные компании и государство", — уточнил он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.