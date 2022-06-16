МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Прекращение поставок российской нефти потерей рабочих мест тысячам немцев, утверждает издание Junge Welt. В Чехии рассказали, почему Россия будет рада нефтяному эмбарго

В частности, сообщается, что с 2023 года нефтеперегонный завод в городе Шведт-на-Одерес должен остановить переработку российской нефти, в результате 1,2 тысячи работников комбината могут лишиться рабочих мест. Еще 2 тысячам грозит потеря работы в смежных предприятиях, а по всей Восточной Германии рискуют потерять работу несколько десятков тысяч немцев.

Как заявляют местные политики, в результате нефтяного эмбарго весь регион может подвергнуться деиндустриализации, что способно спровоцировать социальный взрыв.

По словам премьер-министра Бранденбурга Дитмара Войдке, если не будет гарантированы снабжение, цены и рабочие места, то "нужно поговорить о том, стоит ли вводить это эмбарго".