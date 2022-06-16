МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Вашингтон во время правления Джо Байдена теряет влияние на страны Латинской Америки. Как пишет британское издание Times, за последние несколько лет Китай выступал с предложениями в адрес испытывающих затруднения латиноамериканских государств, а Соединенные Штаты в ближайшем будущем рискуют остаться в статусе "неинтересного соседа".

Южную Америку захлестнула "розовая волна": в это воскресенье в Колумбии пройдет второй тур президентских выборов, и жители страны могут отдать голоса за поседевшего повстанца Густаво Петро. В Бразилии, считает автор издания, в октябре могут свергнуть правого автократа Жаира Болсонару. Регион почти полностью рискует развернуться влево.

В глубине души новые лидеры стран региона все еще продолжают относиться к США с огромным недоверием.

Белый дом во время Байдена упустил из рук "свое полушарие", заявляла администрация бывшего президента США Дональда Трампа. Китай это увидел в нашел для себя геополитическую выгоду в ситуации.

По мнению обозревателя, проблема ослабления влияния США на Латинскую Америку имеет у основания две причины.

Первая: произошел крах доверия к глобальной лидерской позиции США. Тенденция завязалась еще при Трампе, однако поспешный и непродуманный уход американских войск из Афганистана показал Глобальному Югу, что Белый дом ни за какие ценности сражаться не намерен.

Вторая причина: розовая волна. Победы на выборах левых политиков в Мексике, Аргентине, Боливии, Перу и Гондурасе угрожают закончиться разочарованием и постоянной нестабильностью.

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