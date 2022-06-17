МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что "абсолютно неправильно" ставить вопрос о том, что это может быть "ответом" со стороны России.
"Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет", — сказал Песков.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отмечал он.
Полный текст читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00.
https://1prime.ru/world/20220617/837202172.html
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