МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. Песков рассказал о перспективах поставок удобрений на мировые рынки

Он подчеркнул, что "абсолютно неправильно" ставить вопрос о том, что это может быть "ответом" со стороны России.

"Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет", — сказал Песков.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отмечал он.

Полный текст читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00.