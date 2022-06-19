МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Верховная Рада призвала страны Европейского Союза поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщила в Telegram лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Еврокомиссия назвала условия для отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС

По ее словам, Рада поддержала законопроект 7471, которым украинские власти обратились к странам-членам и институтам Евросоюза с соответствующим призывом.

Кроме того, Киев просит ужесточить санкции в отношении России и Белоруссии, отметила Шуляк.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ходе саммита 23 и 24 июня. При этом ЕК назвала условия для отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС.