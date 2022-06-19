Рада попросила поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Верховная Рада призвала страны Евросоюза поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Верховная Рада призвала страны Европейского Союза поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщила в Telegram лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
По ее словам, Рада поддержала законопроект 7471, которым украинские власти обратились к странам-членам и институтам Евросоюза с соответствующим призывом.
Кроме того, Киев просит ужесточить санкции в отношении России и Белоруссии, отметила Шуляк.
Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ходе саммита 23 и 24 июня. При этом ЕК назвала условия для отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС.
https://1prime.ru/world/20220619/837227195.html
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