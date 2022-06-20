МОСВА, 20 июн — ПРАЙМ. В июне правительство Японии впервые за семь месяцев понизило оценку перспектив промышленного производства, что связано с негативным воздействием принимаемых в Китае карантинных мер. Китай введет запрет на новые проекты в области тяжелой промышленности

Строгие локдауны в городах Китая оказали сильное негативное воздействие на выпуск продукции японскими производителями в результате перебоев в поставках комплектующих и ослабления спроса в китайской экономике на карты памяти и сенсоры.

В опубликованном в понедельник ежемесячном докладе правительства сказано, что оживление производства, видимо, остановилось. В предыдущем докладе говорилось о признаках оживления.

Хотя в начале июня в Шанхае был отменен общегородской локдаун, неопределенность перспектив восстановления экономики Китая, вероятно, будет оказывать давление на японских производителей.

Понизив оценку перспектив производства, правительство оставило в силе оценку перспектив экономики в целом, отметив при этом, что различные риски сохраняются.

"Экономика демонстрирует признаки оживления", — сказано в июньском докладе правительства.

В нем также говорится, что следует обратить внимание на понижательные риски со стороны колебаний финансовых рынков и рынков капитала на фоне сильного роста цен сырьевые товары, проблем в логистике, а также событий на Украине и в Китае.

Правительство повысило оценку импорта по сравнению с маем, отметив замедление сокращения поставок из Китая. Оно также более высоко оценило инвестиции в жилую недвижимость.