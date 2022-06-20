МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Джо Байден потерпел фиаско как президент США. Об этом заявил обозреватель британского издания The Telegraph Нил Гардинер. Вице-канцлер Германии рассказал о "газовом армрестлинге" с Москвой

В своем материале он пишет, что "президентство Байдена по многим моментам без обиняков можно охарактеризовать как самое дилетантское в новейшей истории США. Это позорное пятно на мировой арене, бесчестный вывод войск из Афганистана и оглушительное фиаско во внутренней политике Америки. "В Белом доме сейчас царит полный хаос: некомпетентность как команды Байдена, так и его самого, очень часто приобретает просто-таки сатирический оттенок", — отмечает Гардинер.

Обозреватель The Telegraph добавляет, что президент США все чаще выглядит ничего не понимающим и "сбитым с толку", когда появляется за трибуной. Он предложил проанализировать недавнее выступление Байдена на борту авианосца "Айова" в порту Лос-Анджелеса.

"Байден говорил бессвязно и нелогично. Это печально, что так называемый "лидер свободного мира" говорит со своей нацией в подобном ключе, когда мы все переживаем беспрецедентный по своим масштабам экономический кризис", — отмечается в материале.

По мнению обозревателя, США сейчас находятся в "свободном падении": экономика на всех парах движется к рецессии, а сильные падения фондового рынка заставляет триллионы долларов исчезать с американских пенсионных счетов. К тому же, как пишет Гардинер, простые американцы мало доверяют лидерству Джо Байдена, который не принимает никакую критику в свой адрес и напрочь отказывается брать на себя какую-либо ответственность за то, что происходит сейчас у них в стране.