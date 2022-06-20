В Европе испугались последствий продовольственного кризиса
Евросоюз опасается роста миграции и социальной напряженности на фоне продовольственного кризиса
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн — ПРАЙМ. Европейский Союз опасается роста социальной напряженности и нелегальной миграции на фоне продовольственного кризиса, следует из заявления Совета ЕС.
В понедельник ведомство обсудило события на Украине, а также ситуацию с продовольствием в мире.
Как отмечается в материалах, продовольственный кризис увеличивает риски соцнапряженности, конфликтов и нестабильности. Кроме того, одним из последствий может стать увеличение потока нелегальных мигрантов из наименее защищенных стран.
https://1prime.ru/world/20220620/837235398.html
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