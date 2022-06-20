БРЮССЕЛЬ, 20 июн — ПРАЙМ. Европейский Союз опасается роста социальной напряженности и нелегальной миграции на фоне продовольственного кризиса, следует из заявления Совета ЕС. СМИ предрекли Европе тяжелые времена после решения "Газпрома" по газу

В понедельник ведомство обсудило события на Украине, а также ситуацию с продовольствием в мире.

Как отмечается в материалах, продовольственный кризис увеличивает риски соцнапряженности, конфликтов и нестабильности. Кроме того, одним из последствий может стать увеличение потока нелегальных мигрантов из наименее защищенных стран.