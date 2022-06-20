В Германии впервые конфисковали недвижимость россиян из-за санкций
Прокуратура Мюнхена сообщила о конфискации у россиян трех квартир в связи с санкциями
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БЕРЛИН, 20 июн — ПРАЙМ. В Германии впервые конфисковали принадлежащую россиянам недвижимость в связи с санкциями, сообщил телеканал n-tv, ссылаясь на федеральную прокуратуру Мюнхена.
Уточняется, что речь идет о трех квартирах в баварской столице. Кроме того, был арестован банковский счет, принадлежащий гражданину РФ. Согласно материалам, счет использовался для перечисления арендной платы.
Имя владельцев недвижимости не раскрывается, однако отмечается, что это якобы супружеская пара: муж — "член российской Госдумы", его супруга живет в Мюнхене.
https://1prime.ru/world/20220620/837236709.html
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