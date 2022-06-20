БЕРЛИН, 20 июн — ПРАЙМ. В Германии впервые конфисковали принадлежащую россиянам недвижимость в связи с санкциями, сообщил телеканал n-tv, ссылаясь на федеральную прокуратуру Мюнхена. Европейская "солидарность": Германия оставила Францию без российского газа

Уточняется, что речь идет о трех квартирах в баварской столице. Кроме того, был арестован банковский счет, принадлежащий гражданину РФ. Согласно материалам, счет использовался для перечисления арендной платы.

Имя владельцев недвижимости не раскрывается, однако отмечается, что это якобы супружеская пара: муж — "член российской Госдумы", его супруга живет в Мюнхене.