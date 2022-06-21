МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Американская экономика уже находится в состоянии рецессии. Об этом заявил в интервью телеканалу Newsmax бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Business Insider: мир ждет безумно тяжелое лето из-за европейских санкций

Он подчеркнул, что "все эти разговоры о том, что это может случиться только через два года, не имеют ничего общего с действительностью. Мы уже находимся в состоянии рецессии". По мнению Трампа, с экономикой США сейчас "огромные проблемы". Бывший президент также отметил, что Америка еще никогда не была в таком положении.

В качестве основных причин он перечислил изменения в сфере энергетики, а также планы текущего правительства США по переходу на зеленую экономику. Все это, по его словам, только спровоцировало резкий скачок цен на бензин.

Затрагивая тему роста цен на топливо в США, он отметил, что они продолжат расти, и очень скоро бензин будет стоить не меньше пяти, а то и шести и даже семи долларов за галлон, причем это далеко не предел.

Напомним, что сейчас в США самая высокая за 40 лет инфляция, и, как ранее отмечал сенатор-республиканец Чак Грассли, она не только "съедает" все сбережения простых американцев, но и создает такую ситуацию, при которой им становится все сложнее сводить концы с концами.